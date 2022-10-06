Грязную долину в секторе Газа превратят в природный парк

Кустарники, цветы и обилие птиц. Это прибрежные водно-болотные угодья сектора Газа. В 2000 году их объявили..

Кустарники, цветы и обилие птиц. Это прибрежные водно-болотные угодья сектора Газа. В 2000 году их объявили заповедником. Здесь отдыхают пернатые во время миграции из северной Палеарктики в Африку. Но не всё так прекрасно, как кажется. Кругом валяется мусор, а в ручей текут сточные воды, от которых исходит неприятный запах.

Однако вскоре здесь всё изменится благодаря новой программе ООН. Заповедник Вади-Газа очистят от грязи и превратят в место отдыха.

[Виктор Мунтяну, глава Программы развития ООН в Газе]:

«Последние три месяца мы вывозим твёрдые отходы из Вади-Газы и очищаем территорию. Мы уже вывезли 15 тысяч тонн отходов. К февралю в общей сложности вывезем 60 тысяч тонн».

Сточные воды превратились в серьёзную проблему для местных жителей. Их постоянно донимают комары.

[Хани Набахем, житель Вади-Газы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Кроме того, согласно исследованиям, такие ручьи, как Вади-Газа, ежедневно сбрасывают в Средиземное море более 100 тысяч кубометров грязной воды. Новый проект призван улучшить ситуацию.

После очистки территории в заповеднике посадят деревья, восстановят загрязнённую почву и проложат тропинки. После этого откроют шлюзы очистных сооружений, и в долину потечёт чистая вода. В природном парке также сделают площадки, поставят беседки и установят вышки для наблюдения за птицами.

[Виктор Мунтяну, глава Программы развития ООН в Газе]:

«Очищая и обустраивая долину, развивая необходимую инфраструктуру, мы создадим место, где жители Газы смогут проводить свой досуг. Это очень важно».

Стоимость проекта – 66 миллионов долларов. В основном его будет финансировать Норвегия.

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