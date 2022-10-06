Грязную долину в секторе Газа превратят в природный парк

Кустарники, цветы и обилие птиц. Это прибрежные водно-болотные угодья сектора Газа. В 2000 году их объявили..
Дата загрузки: 2022-10-06
Однако вскоре здесь всё изменится благодаря новой программе ООН. Заповедник Вади-Газа очистят от грязи и превратят в место отдыха.
[Виктор Мунтяну, глава Программы развития ООН в Газе]:
«Последние три месяца мы вывозим твёрдые отходы из Вади-Газы и очищаем территорию. Мы уже вывезли 15 тысяч тонн отходов. К февралю в общей сложности вывезем 60 тысяч тонн».
Сточные воды превратились в серьёзную проблему для местных жителей. Их постоянно донимают комары.
[Хани Набахем, житель Вади-Газы]:
«С тех пор как сюда провели канализацию, по ночам мы не спим. Здесь тучи комаров, и с каждым днём их становится больше. Днём, пока солнце, можно поспать час или два, но ночью нам не до сна».
Кроме того, согласно исследованиям, такие ручьи, как Вади-Газа, ежедневно сбрасывают в Средиземное море более 100 тысяч кубометров грязной воды. Новый проект призван улучшить ситуацию.
После очистки территории в заповеднике посадят деревья, восстановят загрязнённую почву и проложат тропинки. После этого откроют шлюзы очистных сооружений, и в долину потечёт чистая вода. В природном парке также сделают площадки, поставят беседки и установят вышки для наблюдения за птицами.
[Виктор Мунтяну, глава Программы развития ООН в Газе]:
«Очищая и обустраивая долину, развивая необходимую инфраструктуру, мы создадим место, где жители Газы смогут проводить свой досуг. Это очень важно».
Стоимость проекта – 66 миллионов долларов. В основном его будет финансировать Норвегия.
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