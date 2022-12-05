Ещё трёх орангутанов выпустили в дикую природу Калимантана

Этот счастливый орангутан вернулся туда, где должен быть, – в дикую природу. Он и два других..

Этот счастливый орангутан вернулся туда, где должен быть, – в дикую природу. Он и два других самца готовы жить в лесу самостоятельно.

Им помогла длительная реабилитация, которую проводит Фонд спасения орангутанов Борнео. Всё это часть благотворительной программы по сохранению этих редких приматов острова Калимантан.

В мае этого года выпустили ещё четырёх орангутанов, которых раньше содержали в неволе.

[Денни Курниавана, сотрудник организации]:

«Мы реабилитировали их и, наконец, смогли выпустить обратно в среду обитания. Их число достигло 500. И для небольшого реабилитационного центра это феноменально».

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С 2012 года благотворительная организация создала в центре и на востоке Калимантана 500 охраняемых мест, где орангутаны могут быть в безопасности. Фонд считается крупнейшим центром спасения этих приматов в мире.

Сегодня более 400 животных всё ещё проходят реабилитацию. Процесс продолжается не менее восьми лет.

[Денни Курниавана, сотрудник организации]:

«Надеемся, что в будущем они смогут стать кандидатами на освобождение, хотя не исключено, что будут орангутаны, которых мы не сможем выпустить».

Реабилитация орангутанов требует много времени, тяжёлой работы и денег. Кроме того, нужно работать с местными жителями, убеждая их в том, что этих приматов нельзя держать дома в качестве домашних питомцев.

Ещё одна проблема – нехватка естественной среды обитания. Ну и, наконец, многие работники центра очень привязываются к своим подопечным. Поэтому расставаться всегда тяжело. Но это по-прежнему радостное событие.

[Денни Курниавана, сотрудник организации]:

«То, что мы делали до сих пор, позволило им вернуться в лес. Мы чувствуем облегчение и счастье. Нет слов, чтобы описать наши чувства».

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