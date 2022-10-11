Как инженер с бензопилой стал художником

Габи Ризеа из Румынии – по профессии инженер лесного хозяйства. Талант к резьбе по дереву он открыл в себе случайно.

Однажды Габи купил новую бензопилу и попробовал вырезать человеческое лицо на деревянном бруске. Результат его приятно удивил. Мужчина сделал ещё несколько работ. Они понравились соседям. Габи почувствовал уверенность и с тех пор создал много скульптур.



Одна из них называется «Ара», в переводе с румынского означает «вода». Скульптура выполнена из ясеневого пня. Художник смог передать движение воды и её шелковистую поверхность. Вода выливается из ведра и соединяется с основанием необработанного пня. Сейчас эта работа выставлена в детском парке в городе Крайова.





Для создания скульптур художник использует бензопилу, стамески и шлифовальную машинку. Обычно на работу уходит около двух дней. Создание скульптур сопряжено с трудностями. Нужно удалять много разрушенной древесины, и часто её остаётся недостаточно для первоначального замысла. Приходится искать другие образы. «В процессе работы участвуют я, бревно и Бог», – поделился художник.





Местные власти в его родном городе Крайова дали разрешение художнику на работу в парках. Художника приглашают для создания скульптур и в другие румынские города.



Габи Ризеа планирует совершенствовать мастерство и пойти учиться в художественную школу.

