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Телеканал NTD

Как инженер с бензопилой стал художником

Как инженер с бензопилой стал художником
Как инженер с бензопилой стал художником

Габи Ризеа из Румынии – по профессии инженер лесного хозяйства. Талант к резьбе по дереву он открыл в себе случайно.

Однажды Габи купил новую бензопилу и попробовал вырезать человеческое лицо на деревянном бруске. Результат его приятно удивил. Мужчина сделал ещё несколько работ. Они понравились соседям. Габи почувствовал уверенность и с тех пор создал много скульптур.

Одна из них называется «Ара», в переводе с румынского означает «вода». Скульптура выполнена из ясеневого пня. Художник смог передать движение воды и её шелковистую поверхность. Вода выливается из ведра и соединяется с основанием необработанного пня. Сейчас эта работа выставлена в детском парке в городе Крайова.


Для создания скульптур художник использует бензопилу, стамески и шлифовальную машинку. Обычно на работу уходит около двух дней. Создание скульптур сопряжено с трудностями. Нужно удалять много разрушенной древесины, и часто её остаётся недостаточно для первоначального замысла. Приходится искать другие образы. «В процессе работы участвуют я, бревно и Бог», – поделился художник.


Местные власти в его родном городе Крайова дали разрешение художнику на работу в парках. Художника приглашают для создания скульптур и в другие румынские города.

Габи Ризеа планирует совершенствовать мастерство и пойти учиться в художественную школу.

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