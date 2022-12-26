Румынская береговая охрана доставила рождественские подарки в отдалённые деревни

В Румынии сотрудники береговой охраны взяли на себя роль Санта-Клауса. Они подготовили рождественские подарки и отвезли..
Дата загрузки: 2022-12-27
В Румынии сотрудники береговой охраны взяли на себя роль Санта-Клауса. Они подготовили рождественские подарки и отвезли их самым нуждающимся жителям отдалённых деревень.
Эти деревни находятся в дельте Дуная. Зимой они почти изолированы от мира. А в этом году сложностей добавили нехватка дров и повышение цен на продукты.
В деревне Росетти осталось всего 150 жителей, а в соседней Сфиштофке – чуть больше 20. Сюда даже священник перестал приезжать, и местная церковь больше не работает.
[жительница деревни Сфиштофка]:
«Здесь малолюдно. У нас проблемы с отоплением из-за нехватки дров. С продуктами тоже сложности, и мы живём на маленькую пенсию».
Сотрудники береговой охраны подготовили наборы, в которые входят основные продукты питания, а также фрукты и сладости.
Дельта Дуная – одно из крупнейших водно-болотных угодий в мире. Эта территория включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Четыре десятилетия назад здесь создали биосферный заповедник.
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