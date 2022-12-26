Румынская береговая охрана доставила рождественские подарки в отдалённые деревни

В Румынии сотрудники береговой охраны взяли на себя роль Санта-Клауса. Они подготовили рождественские подарки и отвезли..

В Румынии сотрудники береговой охраны взяли на себя роль Санта-Клауса. Они подготовили рождественские подарки и отвезли их самым нуждающимся жителям отдалённых деревень.

Эти деревни находятся в дельте Дуная. Зимой они почти изолированы от мира. А в этом году сложностей добавили нехватка дров и повышение цен на продукты.

В деревне Росетти осталось всего 150 жителей, а в соседней Сфиштофке – чуть больше 20. Сюда даже священник перестал приезжать, и местная церковь больше не работает.

[жительница деревни Сфиштофка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Сотрудники береговой охраны подготовили наборы, в которые входят основные продукты питания, а также фрукты и сладости.

Дельта Дуная – одно из крупнейших водно-болотных угодий в мире. Эта территория включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Четыре десятилетия назад здесь создали биосферный заповедник.

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