Футбол спасает кенийцев от наркотиков и преступности

Кибера – бедный район на окраине столицы Кении. Здесь независимая общественная футбольная лига стала настоящим спасением.

Один из тех, кому она помогла, – 33-летний Элайджа Вамбуа. Он бывший преступник. Раньше терроризировал жителей Найроби жестокими грабежами. Но после смерти нескольких друзей в результате насилия решил начать новую жизнь.

[Элайджа Вамбуа, житель Найроби]:

«Футбол для меня всё, и если бы не футбол, я был бы либо мёртв, либо в тюрьме. Я живу футболом».

Лигу основал 32-летний Эрик Джума, который работает механиком. На это его подтолкнула гибель друга детства во время угона автомобиля.

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В тот роковой день Джума должен был встретиться с ним на футбольном матче.

[Эрик Джума, основатель лиги футбола]:

«В нашем обществе убивают много людей, и футбол – единственное, что может нас объединить».

Сейчас в лигу входит около 1000 молодых людей. В некоторых командах до 50 игроков. Кроме того, некоторые болельщики делают денежные взносы, а игроки сами оплачивают свою форму.

Главное правило – не приходить на поле после принятия алкоголя или наркотиков.

[Эрик Джума, основатель лиги футбола]:

«Обычно мы называем её любительской лигой, в которой играют в трущобах. По сути, она была создана, чтобы покончить с преступностью и наркотиками в нашем обществе».

Недавно, спустя девять месяцев, ФИФА сняла запрет для Кении участвовать в международных футбольных мероприятиях. Его ввели 24 февраля после приостановки деятельности Федерации футбола Кении из-за обвинений в коррупции.

Это хорошая новость для местных футболистов. Они уже надеются, что когда-то смогут поучаствовать и в международных матчах.

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