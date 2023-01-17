Эти стеклянные отходы перерабатываются в предметы интерьера. Бизнесмен в небольшом городе Кробо-Одумасе на востоке Ганы решил..

Искусство из осколков: как бизнесмен превращает отходы в новые изделия

Эти стеклянные отходы перерабатываются в предметы интерьера. Бизнесмен в небольшом городе Кробо-Одумасе на востоке Ганы решил основать бизнес буквально на осколках.

Майкл Тетте считается одним из единственных сертифицированных стеклодувов Ганы. Использует самые разные отходы: от битых бутылок до окон. Говорит, что перерабатывает тонны. В противном случае все эти осколки оказались бы на свалке.

[Майкл Тетте, стеклодув]:

«Мы находимся в стране, где не перерабатывают стекло. Исключение составляют только производители бисера, мои коллеги, которые производят мелкие бусины в промышленных масштабах. Но промышленность может использовать больше стекла».

Тетте обучался стеклодувному делу в Нидерландах вместе с двумя другими коллегами. Он надеется возродить утраченное искусство в Гане.

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Свою фабрику он построил с нуля около десяти лет назад. Всё проектировал и закупал сам, включая печи для обжига.

Сейчас мастер обучает делу своих родственников, включая сына Калеба. Но, говорит, что его планы намного шире.

[Майкл Тетте, стеклодув]:

«Мой план состоит в том, чтобы построить школу стеклодувов здесь, в Гане, потому что у нас нет таких школ в Западной Африке и в нашей стране. Это будет ультрасовременная мастерская по производству стекла для жителей Ганы – студентов и учеников средних школ».

Джанет – ученица Тетте. Она с гордостью называет себя единственной женщиной-стеклодувом в Западной Африке.

[Джанет Оффей Тейегага, стеклодув]:

«Выдувание стекла – это удивительный процесс. С его помощью мы создаём вазы, стаканы, миски и многое другое».

Это один из магазинов, где продают изделия фабрики. Его владелица надеется, что сможет внести вклад в сохранение окружающей среды, поскольку битые стёкла опасны и разлагаются более 1000 лет.

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