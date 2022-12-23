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Телеканал NTD

Мишки памяти помогают избавиться от грусти

Мишки памяти помогают избавиться от грусти
Мишки памяти помогают избавиться от грусти

Мэри Маччинес шьёт мишек памяти, чтобы люди могли сохранить воспоминания о близких людях.

Самого первого мишку на память Мэри сделала для друга и выложила фото на своей страничке в Интернете. Посыпались заказы на пошив мишек памяти.

В изделии она использует рубашки, галстуки, джемпера и даже одеяла, которые люди хранят в память об ушедших близких или о тех, кто находится далеко. На изготовление одного мишки уходит от четырёх до пяти часов. У игрушки на одежде есть карман для хранения памятных вещей или писем.

«Мне нравится видеть, как лица людей светлеют при виде мишки. Я рада встрече с моими заказчиками. У 80 % из них выглядят счастливыми», – рассказала Мэри.

Такой мишка может помочь в сложной психологической ситуации, считает Мэри. Его можно обнять и поговорить с ним.

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