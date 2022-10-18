Hyundai уходит из России?

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor рассматривает возможность продажи своего завода в России. В этом случае он полностью..
Дата загрузки: 2022-10-19
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor рассматривает возможность продажи своего завода в России. В этом случае он полностью прекратит свою деятельность в стране.
СМИ Южной Кореи, сославшись на неназванный источник в Hyundai, сообщили об отчёте, который представили руководству компании. В нём анализируют будущие перспективы работы в России, в частности сложную среду для ведения финансовой деятельности.
Сама компания пока официально никаких заявлений не делала.
По объёмам продаж Hyundai Motor вместе с дочерней компанией Kia Corp входит в десятку крупнейших мировых автопроизводителей. В России она выпускает около 200 тысяч автомобилей в год. Это около 4% её мировых производственных мощностей.
Отметим, что многие заводы в России были вынуждены приостановить производство и уволить рабочих из-за нехватки высокотехнологичного оборудования. Так, в марте завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановил работу.
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