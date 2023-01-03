Звуковые ванны помогают жителям Калифорнии снять стресс

Звуковая терапия – новый вид оздоровления, который набирает популярность в Калифорнии. Теперь такую услугу предлагают в..

Звуковая терапия – новый вид оздоровления, который набирает популярность в Калифорнии. Теперь такую услугу предлагают в многочисленных клиниках и спа-центрах.

Учёные доказали, что эта своеобразная медитация помогает расслабить сознание, а также избавиться от переживаний и стресса.

До этого провели исследование. Все участники каждый день по 45 минут принимали звуковые ванны. Через два месяца общий уровень тревожности группы снизился на треть.

Концепция таких процедур заключается в том, что люди погружаются в резонирующий звук подобно тому, как они опускаются в ванну с водой. Поющие чаши и гонги используют для того, чтобы создать определённые частоты звука. Считается, что они помогают полностью расслабить тело.

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[Кен Бест, хиропрактик]:

«Многим людям из-за пандемии и всего остального было трудно справляться со стрессами. Это вызывало тревогу и затуманивало сознание. Звуковые ванны помогают сосредоточиться, возвращают осознанность и одновременно снимают тревогу».

Во время звуковых ванн также используют индейские барабаны, ритуальные колокола и другие инструменты.

[Рафаэль Папалардо, посетитель]:

«Очень полезно, когда выделяешь время, чтобы по-настоящему поразмыслить, найти борьбу внутри себя, а также и хорошие вещи». [Барбара Фикс, посетительница]:

«Звуковая энергия, которая исходит от инструментов, заземляет и уравновешивает. После этого я становлюсь очень сосредоточенной и готовой к любым жизненным испытаниям».

Согласно исследованиям, тревожные расстройства в той или иной степени затрагивают около 40% жительниц США, а также каждого четвёртого мужчину.

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