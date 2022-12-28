Дороги в Косове по-прежнему заблокированы, а Сербия привела армию в боевую готовность

Дороги в косовском городе Северная Митровица по-прежнему заблокированы грузовиками. Это север республики. Здесь проживает около 50..
Дата загрузки: 2022-12-28
Сербия объявила в понедельник, что привела свою армию в состояние повышенной боевой готовности в связи с последними событиями в регионе. Сербские власти уверены, что Косово готовится атаковать сербов и силой снести баррикады.
Сербы, проживающие здесь, не признают независимости Республики Косово, которая отделилась в 2008 году. Они считают Белград своей столицей и получают поддержку от сербского правительства.
[Александр Вучич, президент Сербии]:
«Не уверен, что мы преодолеем эту ситуацию. Невозможно говорить с тем, кто не хочет говорить, кто не хочет слышать никаких доводов».
Напряжённость начала нарастать несколько недель назад, когда косовские власти издали правило о необходимости сменить автомобильные номера с сербских на косовские. Это вызвало возмущение сербов, и те вышли протестовать.
Правительство Косова говорит, что полиция страны готова действовать, чтобы убрать баррикады. Однако оно ждёт, чтобы это сделали миротворческие силы НАТО.
Местные сербы требуют освобождения арестованного местного офицера полиции и выдвигают другие требования, прежде чем уберут грузовики с дорог.
Короткая ссылка на эту страницу: