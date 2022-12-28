Дороги в косовском городе Северная Митровица по-прежнему заблокированы грузовиками. Это север республики. Здесь проживает около 50..

Дороги в Косове по-прежнему заблокированы, а Сербия привела армию в боевую готовность

Дороги в косовском городе Северная Митровица по-прежнему заблокированы грузовиками. Это север республики. Здесь проживает около 50 тысяч сербов. С 10 декабря они перекрыли многочисленные автотрассы, выдвигая разные требования.

Сербия объявила в понедельник, что привела свою армию в состояние повышенной боевой готовности в связи с последними событиями в регионе. Сербские власти уверены, что Косово готовится атаковать сербов и силой снести баррикады.

Сербы, проживающие здесь, не признают независимости Республики Косово, которая отделилась в 2008 году. Они считают Белград своей столицей и получают поддержку от сербского правительства.

[Александр Вучич, президент Сербии]:

«Не уверен, что мы преодолеем эту ситуацию. Невозможно говорить с тем, кто не хочет говорить, кто не хочет слышать никаких доводов».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Напряжённость начала нарастать несколько недель назад, когда косовские власти издали правило о необходимости сменить автомобильные номера с сербских на косовские. Это вызвало возмущение сербов, и те вышли протестовать.

Правительство Косова говорит, что полиция страны готова действовать, чтобы убрать баррикады. Однако оно ждёт, чтобы это сделали миротворческие силы НАТО.

Местные сербы требуют освобождения арестованного местного офицера полиции и выдвигают другие требования, прежде чем уберут грузовики с дорог.

Короткая ссылка на эту страницу: