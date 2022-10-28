Многие россияне, покинувшие страну из-за мобилизации, не хотят возвращаться

IT-специалист Николай Сальников уехал из России через два дня после объявления о частичной мобилизации. Сейчас живёт..

[Николай Сальников, IT-специалист из России]:

«У меня уехало много друзей. В Россий осталась пара человек всего. Кто куда. Кто сюда, кто в Казахстан, кто в Узбекистан. По всему СНГ».

IT-специалист Николай Сальников уехал из России через два дня после объявления о частичной мобилизации. Сейчас живёт в Ереване. Возвращаться пока не планирует.

Полина Краснобаева – тоже IT-специалист, как и её муж. О возвращении также не думают.

[Полина Краснобаева, IT-специалист из России]:

«Я считаю, что, даже если мобилизация прекратится, это всё равно будет очень небезопасное время с очень небольшим горизонтом планирования».

Армения – одно из самых популярных направлений для новой волны эмигрантов. Законы страны позволяют россиянам въезжать без загранпаспорта и оставаться без визы до полугода. Многие приехали семьями.

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Из-за наплыва молодых специалистов Центральный банк Еревана повысил прогнозы по ВВП. При этом власти страны не сообщают точное число мигрантов из России.

Казахстан и Грузия также стали популярными направлениями. По словам властей, эти страны приняли десятки тысяч россиян.

Также многие успели выехать в Евросоюз через российско-финскую границу. Только за два дня – 24 и 25 сентября – её пересекли 17 тысяч человек. Через несколько дней Финляндия запретила въезд для туристов из России. А Польша и прибалтийские страны сделали это ещё 19 сентября.

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