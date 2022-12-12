ЧМ-2022: Марокко пробилась в полуфинал, а Роналду покинул поле в слезах

Хорватия выбила бразильскую сборную с турнира в Катаре. Матч в дополнительное время завершился ничьей – 1:1...

Хорватия выбила бразильскую сборную с турнира в Катаре. Матч в дополнительное время завершился ничьей – 1:1. Неймар забил на 106-й минуте. Это его 77 гол. Столько же было у Пеле. На 117-й минуте хорваты сравняли счёт. А в серии пенальти победили с результатом 4:2.

Бразилия уже 20 лет не добирается до финала Кубка мира. Хорватия на прошлом турнире стала вице-чемпионом, уступив сборной Франции.

[болельщица сборной Хорватии]:

«Я очень взволнована. Ведь четыре года назад мы были вторыми, а сейчас будем первыми. Это наш чемпионат мира». [болельщик сборной Бразилии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Матч был хороший. Десять минут мы были счастливы, а потом они забили гол. Не знаю, что сказать, мне очень грустно».

Домой отправляется и сборная Нидерландов. Она проиграла Аргентине в серии 11-метровых со счётом 3:4. До этого 120 минут матча завершились ничьей – 2:2. В команде аргентинцев забили Науэль Молина и Лионель Месси.

[болельщик сборной Аргентины]:

«Игра была потрясающей. Мне всё нравилось до последней минуты».

С турнира вылетели и португальцы во главе с Криштиану Роналду. Марокко победила со счётом 1:0 и стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футболу. За весь турнир марокканцы пропустили только один мяч, но и тот был забит в собственные ворота.

Роналду покинул поле в слезах. В начале матча он снова сидел на скамейке запасных и вышел на замену только на 51-й минуте. Но свой шанс забить гол упустил. За всю карьеру португалец так и не вывел сборную в финал и ни разу не завладел Кубком мира.

[болельщик сборной Марокко]:

«Я болею за Марокко. Я смотрел их игру с Испанией и теперь с Португалией. Все мы, жители арабских и африканских стран, счастливы и надеемся, что марокканцы выйдут в финал и завоюют первый трофей для Африки и арабского мира».

Между тем марокканские болельщики в европейских странах снова устроили беспорядки. В центре Парижа они запускали фейерверки, а в Лондоне мешали движению транспорта и бросали различные предметы в полицейских.

Ещё один матч четвертьфинала завершился победой действующего чемпиона мира. Франция обыграла Англию со счётом 2:1. Англичане покидают Катар.

[болельщик сборной Франции]:

«Великолепный матч. Очень сложный – англичане доставили нам много проблем. Но мы выиграли. Жиру был великолепен. Мбаппе был немного ниже среднего, но мы рассчитываем на него. Осталось два матча. Победа в финале точно за нами!»

В полуфинале Аргентина сыграет с Хорватией, а Франция встретится с Марокко.

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