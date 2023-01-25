Показ Chanel: модели выехали на подиум в фигурах животных

Футуристические фигуры животных из дерева и картона плавно выезжают на подиум в свете огромных круглых ламп...

Футуристические фигуры животных из дерева и картона плавно выезжают на подиум в свете огромных круглых ламп. Так начинается показ коллекции от-кутюр модного дома Chanel.

Креативный директор дома Виржини Виар подошла к идее показа очень креативно. Первые модели появляются перед зрителями, выходя из животных, как из троянских коней.

В этот раз в коллекции преобладают мини-юбки с твидовыми жакетами и блестящими акцентами.

Chanel снова вернул к жизни баску, а также дополнил наряды бабочками и шляпами-цилиндрами. Ещё один особенный элемент – полуботинки на каблуке белого и золотистого цвета с лакированными чёрными носками.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Виар убрала всё лишнее, что обычно ассоциируется с высокой модой. Оставила строгие силуэты, приглушённые формы и цвета.

В финале фигура в виде слона сама плывёт по подиуму. Из неё выходит модель в наряде невесты. Виар облачила её в фату и в свободное мини-платье из тюля. На ногах всё те же золотистые ботильоны выше щиколотки.

Во время финального поклона Виржини Виар представила художника Ксавьера Вейлана, который и разработал декорации.

В Парижской Неделе высокой моды принимают участие самые престижные имена в фэшн-индустрии. Среди них Georgio Armani, Jean Paul Gaultier и Christian Dior.

Короткая ссылка на эту страницу: