fb pixel
Телеканал NTD

Показ Chanel: модели выехали на подиум в фигурах животных

Показ Chanel: модели выехали на подиум в фигурах животных

Футуристические фигуры животных из дерева и картона плавно выезжают на подиум в свете огромных круглых ламп...

Дата загрузки: 2023-01-26

Показ Chanel: модели выехали на подиум в фигурах животных
Футуристические фигуры животных из дерева и картона плавно выезжают на подиум в свете огромных круглых ламп. Так начинается показ коллекции от-кутюр модного дома Chanel.

Креативный директор дома Виржини Виар подошла к идее показа очень креативно. Первые модели появляются перед зрителями, выходя из животных, как из троянских коней.

В этот раз в коллекции преобладают мини-юбки с твидовыми жакетами и блестящими акцентами.

Chanel снова вернул к жизни баску, а также дополнил наряды бабочками и шляпами-цилиндрами. Ещё один особенный элемент – полуботинки на каблуке белого и золотистого цвета с лакированными чёрными носками.

Виар убрала всё лишнее, что обычно ассоциируется с высокой модой. Оставила строгие силуэты, приглушённые формы и цвета.

В финале фигура в виде слона сама плывёт по подиуму. Из неё выходит модель в наряде невесты. Виар облачила её в фату и в свободное мини-платье из тюля. На ногах всё те же золотистые ботильоны выше щиколотки.

Во время финального поклона Виржини Виар представила художника Ксавьера Вейлана, который и разработал декорации.

В Парижской Неделе высокой моды принимают участие самые престижные имена в фэшн-индустрии. Среди них Georgio Armani, Jean Paul Gaultier и Christian Dior.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...