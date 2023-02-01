До шести миллионов птиц уничтожат в Кении, чтобы спасти поля риса

В Западной Кении скоро истребят до шести миллионов птиц. Войну им объявили местные фермеры. Говорят, что..
Дата загрузки: 2023-02-01
[Джаред Одойо, представитель местных властей]:
«В Западном Кано производят 5000 тонн риса. Но две трети съели птицы. Я знаю, что наши фермеры берут ссуды в банке, а потом возвращают, оставляя себе прибыль. Теперь им нечего отдавать, они в долгах».
Для борьбы с пернатыми Министерство сельского хозяйство распорядилось распылять фентион. Это вещество токсично и для животных, и для человека.
[Джаред Одойо, представитель местных властей]:
«Птиц нужно уничтожать систематично. Надеюсь, что каждый год из бюджета будут выделять средства, чтобы работа велась беспрерывно».
Экологи инициативу не поддержали. Говорят, что химикаты окажут негативное влияние на всю экосистему.
[Пол Гачеру, эколог]:
«Меры контроля, за которые мы выступаем, должны свести к минимуму риск гибели других видов. Также нужно придумать способ ведения сельского хозяйства, который бы помешал этим птицам размножаться. Их становится больше, поскольку есть доступ к пище».
Птицы атакуют поля ещё по одной причине. Масштабная засуха в Африканском Роге уничтожила местную траву, которая была основным источником пищи для красноклювых ткачей.
В итоге у птиц не осталось другого выбора, кроме как искать пропитания на зерновых полях.
Одна такая птица может съесть до 10 граммов зерна в день. В 2021 году потери урожая, связанные с нашествием пернатых, составили 50 миллионов долларов.
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