Сильнейшая засуха за полвека лишает чилийцев пастбищ и прибыли

На отдалённом юге Чили продолжается самая сильная за полвека засуха. В некоторых районах земля стала настолько..
Дата загрузки: 2023-02-13
В южном городе Пунта-Аренас в прошлом году из-за этого объявили чрезвычайное положение.
[Николас Буторович, климатолог]:
«2022 год стал для Пунта-Аренас самым засушливым за 52 года».
Магалланес – это регион фьордов и больших ледяных просторов, где находится знаменитый национальный парк Торрес-дель-Пайне. Тут преобладают низкие температуры и сильные ветра, что усугубляет засуху.
[Эктор Гарай, фермер]:
«Ветер поднимает всё и всё иссушает. Трава не растёт. Вот такое бедствие».
А владелец местного молокозавода говорит, что воды не хватает, чтобы вырастить корм для скота.
[Кристиан Вивар, владелец молокозавода]:
«Впереди довольно сложная зима. Проблема в том, что не хватает воды для животных. Кроме того, если нет поливной или дождевой воды, трава не растёт. У нашего скота не будет еды».
Местная производительница цветов говорит, что её первая партия ревеня уцелела, но у второй нет никаких шансов.
[Бернардита Контрерас, производительница цветов]:
«Нет воды, для орошения воды не хватает».
В придачу к засухе на юге и в центре Чили вспыхнули разрушительные пожары. Сейчас их пытаются потушить. Эксперты говорят, что этот десятилетний период засухи – самый продолжительный для страны за последнюю тысячу лет.
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