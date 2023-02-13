Сильнейшая засуха за полвека лишает чилийцев пастбищ и прибыли

На отдалённом юге Чили продолжается самая сильная за полвека засуха. В некоторых районах земля стала настолько..

На отдалённом юге Чили продолжается самая сильная за полвека засуха. В некоторых районах земля стала настолько сухой, что на ней уже не может расти трава. В итоге пострадали заводчики скота и фермеры.

В южном городе Пунта-Аренас в прошлом году из-за этого объявили чрезвычайное положение.

[Николас Буторович, климатолог]:

«2022 год стал для Пунта-Аренас самым засушливым за 52 года».

Магалланес – это регион фьордов и больших ледяных просторов, где находится знаменитый национальный парк Торрес-дель-Пайне. Тут преобладают низкие температуры и сильные ветра, что усугубляет засуху.

[Эктор Гарай, фермер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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А владелец местного молокозавода говорит, что воды не хватает, чтобы вырастить корм для скота.

[Кристиан Вивар, владелец молокозавода]:

«Впереди довольно сложная зима. Проблема в том, что не хватает воды для животных. Кроме того, если нет поливной или дождевой воды, трава не растёт. У нашего скота не будет еды».

Местная производительница цветов говорит, что её первая партия ревеня уцелела, но у второй нет никаких шансов.

[Бернардита Контрерас, производительница цветов]:

«Нет воды, для орошения воды не хватает».

В придачу к засухе на юге и в центре Чили вспыхнули разрушительные пожары. Сейчас их пытаются потушить. Эксперты говорят, что этот десятилетний период засухи – самый продолжительный для страны за последнюю тысячу лет.

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