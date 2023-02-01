Боливия сообщила о двух вспышках высокопатогенного птичьего гриппа H5. Один очаг распространения опасного вируса обнаружили на..

В Боливии обнаружили вспышки птичьего гриппа на птицефабрике и ферме

Боливия сообщила о двух вспышках высокопатогенного птичьего гриппа H5. Один очаг распространения опасного вируса обнаружили на птицефабрике в городе Сакаба провинции Чапаре. Там содержали 35 тысяч кур.

Другая вспышка заболевания произошла в Кильяколло в той же провинции. Там вирус поразил птиц на небольшой домашней ферме, где содержали примерно 200 уток, гусей и кур.

В обоих городах усилили эпидемиологический надзор. В Сакабе объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

[Хавьер Суарес, глава Нацслужбы по здоровью животных]:

«Национальная служба по здоровью также разработала план действий на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы смягчить последствия этой болезни и сдержать её распространение».

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Министр сельского хозяйства Боливии сообщил, что в Сакабе и Кильяколло было уничтожено и должным образом захоронено 160 тысяч птиц. По его словам, вспышку удалось сдержать, и болезнь пока не распространилась на другие регионы.

Вспышки птичьего гриппа среди домашней птицы также зарегистрировали в других латиноамериканских странах, таких как Эквадор, Колумбия и Мексика.

Птичий грипп относят к особо опасным болезням, которые способны причинить большой материальный ущерб. Этот вирус поражает органы дыхания и пищеварения птиц. В зависимости от штамма умирает от десяти до 100% заболевших пернатых. Причём некоторые варианты вируса могут поражать до трёх видов птиц одновременно.

Наиболее опасную форму птичьего гриппа вызывает штамм H5N1. ВОЗ считает, что если он мутирует и начнёт передаваться от человека человеку, то может стать причиной всемирной пандемии.

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