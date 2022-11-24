На ЧМ-2022 снова сенсация: Германия потерпела поражение от Японии

Сборную Германии настигла судьба Аргентины. Немецкая команда проиграла японцам со счётом 1:2 в матче группового этапа Кубка мира в Катаре.

Четырёхкратные чемпионы мира, казалось, были близки к победе после первого гола. Но во втором тайме после перестановок японцы стали играть живее и забили два мяча – на 75-й и 83-й минутах.

Шокирующее поражение для немцев стало повторением кошмара на чемпионате мира 2018 года. Тогда Германия проиграла Мексике, а затем Южной Корее и впервые за всю свою историю не вышла в плей-офф турнира.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[болельщица сборной Германии]:

«Это странно. Это разочарование, потому что Германия – очень сильная команда, и она была в числе фаворитов».

Японские болельщики пока с трудом верят в победу национальной сборной.

[болельщица сборной Японии]:«Мы не ожидали, что обыграем Германию. Здорово, что мы победили».

Ещё одним потрясением стал матч Канады и Бельгии. Канадцы играли уверенно и 22 раза ударили по воротам. Однако в итоге бельгийцы выиграли со счётом 1:0.

[болельщик сборной Бельгии]:«Отлично. Мы выиграли, забив один гол. Это хорошо для нас. Но мы играли ужасно. Всё шло не очень хорошо, и у Канады было больше шансов, они были лучше нас и быстрее, у них было больше возможностей». [болельщица сборной Канады]:«Один гол, думаю, не имеет большого значения. Канада вернёт свои позиции в следующих играх».

Тем временем испанские болельщики празднуют оглушительную победу своей команды. Испанцы обыграли Коста-Рику со счётом 7:0. Эта победа стала самой крупной в истории Испании на чемпионате мира по футболу.

Турнир в Катаре с самого начала удивляет сенсационными победами и поражениями. Так на матче открытия хозяева чемпионата проиграли соперникам. Такое случилось впервые в истории Кубка мира. Следующим потрясением стало поражение Аргентины. Она проиграла Саудовской Аравии, у которой самый низкий рейтинг после Ганы.

Короткая ссылка на эту страницу: