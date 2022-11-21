Выборы президента в Казахстане: побеждает Токаев

Выборы президента Казахстана завершились, идёт подсчёт голосов. Голосование было досрочным. На главный пост баллотировались нынешний президент Касым-Жомарт Токаев и ещё пять малоизвестных кандидатов.

Казахская оппозиция уже заявила, что их привлекли, чтобы создать видимость выбора. Она организовала ряд митингов. В основном, в Алматы. Несколько активистов задержала полиция. При этом ещё до выборов ряд оппозиционеров поместили под домашний арест.

Явка на выборах составила около 70%. В Алматы и Астане она достигла лишь 30%.

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По предварительным результатам, уверенную победу одерживает Токаев. У него более 80% голосов избирателей. У каждого из пяти остальных – не больше 4%.

[Надежда Салманова, избирательница]:

«Я надеюсь, что у нас мир и благополучие сейчас, и будет в дальнейшем. Чтобы было хорошо не только всем людям работающим, но и пенсионерам, и многодетным семьям».

Выборы проходят после изменений, которые были внесены в Конституцию Казахстана вслед за массовыми протестами в январе этого года.

Президента теперь избрали на семилетний, а не пятилетний срок. Пост он сможет занимать только один раз. При этом для Токаева после внесения поправок в Конституцию его президентский срок обнулился.

Кроме того, ряда полномочий лишился бывший бессменный лидер Нурсултан Назарбаев, а столице Астане, переименованной в Нур-Султан, вернули прежнее название.

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