В Израиле хоронят жертв стрельбы по синагоге, а Нетаньяху обещает «железный кулак»

В Иерусалиме хоронят жертв атаки на синагогу, которую в конце прошлой недели совершил 21-летний палестинец. Он..
Дата загрузки: 2023-01-30
Это была самая смертоносная атака для Иерусалима с 2008 года. Она случилась в День памяти жертв Холокоста.
Полиция задержала более 40 человек, включая родственников и соседей нападавшего.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что будут аннулированы удостоверения личности и виды на жительство семей террористов, а также тех, кто поддерживает терроризм. Он пообещал расширить и ускорить выдачу разрешений на оружие для тысяч израильских граждан, а также вооружить сотрудников спасательных служб.
[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:
«Мы не стремимся к эскалации, но мы готовы к любому развитию событий. Наш ответ терроризму – железный кулак и мощная, быстрая и точная реакция».
Атака произошла в квартале Неве Яаков. Израильтяне считают его частью Иерусалима. Однако палестинцы причисляют этот район к оккупированной территории.
Как сообщает полиция, палестинец жил в лагере для беженцев в Восточном Иерусалиме. Он пытался скрыться на автомобиле, однако погиб в перестрелке с правоохранителями.
В Белом доме атаку назвали нападением на весь цивилизованный мир, а также ужасающим терактом. Джо Байден пообещал Нетаньяху любую помощь.
Между тем, армия Израиля объявила об укреплении своих сил на Западном берегу реки Иордан.
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