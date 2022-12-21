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Санта-Клаус поднялся над Иерусалимом на воздушном шаре

Санта-Клаус поднялся над Иерусалимом на воздушном шаре

Санта-Клаус надел свой красный костюм и сапоги с бубенцами, чтобы поздравить всех жителей Иерусалима с наступающим..

Дата загрузки: 2022-12-21

Санта-Клаус поднялся над Иерусалимом на воздушном шаре
Санта-Клаус надел свой красный костюм и сапоги с бубенцами, чтобы поздравить всех жителей Иерусалима с наступающим Рождеством. В этот раз добрый дедушка для своего путешествия выбрал не оленей и даже не верблюда, а воздушный шар.

Его наполнили горячим воздухом, и Санта отправился в путь. Корзину шара он наполнил игрушками и другими подарками. Правда, аэростат далеко не улетел. Его привязали тросами, чтобы он оставался на месте.

С высоты птичьего полёта Санта пожелал всем людям счастливого Рождества. И даже начал раздавать подарки. Счастливчики подбирали игрушки внизу, под воздушным шаром.

Это мероприятие организовало Министерство туризма Израиля. Предыдущие два года в стране не было больших празднеств из-за пандемии. В это Рождество всё будет иначе.

Иерусалим считается святыней трёх религий. Здесь находится Храмовая гора, священная для евреев, мусульманская мечеть и храм Воскресения Христова. Также в городе есть много церквей, построенных там, где ступала нога Иисуса.
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