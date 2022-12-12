Военное письмо короля Генриха VIII и ноты, написанные собственноручно Моцартом в возрасте 17 лет, уйдут с..

Ноты Моцарта и многое другое продадут на аукционе

Военное письмо короля Генриха VIII и ноты, написанные собственноручно Моцартом в возрасте 17 лет, уйдут с молотка. Christie’s объявил аукцион под названием «Ценные книги и рукописи». Он пройдёт в Лондоне.

Письмо король Генрих VIII написал в июле 1513 года, за месяц до победы англичан в битве при Гинегате. Он обращался к своему генерал-лейтенанту во Франции, призывая его захватить город Теруан и завербовать немецких наёмников, сражавшихся на стороне французов.

Письмо хотят продать за 30-40 тысяч долларов.

[Марк Уилтшир, представитель Christie’s]:

«Письма Генриха VIII всплывают нередко. Но это уникально тем, что касается войны и военной стратегии».

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А ноты Вольфганг Амадей Моцарт написал в 1773 году, когда жил в Зальцбурге. Это начальные 15 тактов второй части серенады ре мажор для оркестра. Их намерены продать почти за 150 тысяч долларов.

[Марк Уилтшир, представитель Christie’s]:

«Всегда возникает большое волнение, когда появляется что-то подобное от Моцарта».

На аукционе также продадут письма с автографами композиторов Мендельсона, Берлиоза и Брамса.

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