Маленькие струнные ансамбли Венгрии могут включить в список ЮНЕСКО

Жомбор Уй полон решимости передать традиции венгерской народной музыки следующему поколению. А точнее – небольшие струнные оркестры.

Их создавали под вдохновением от более формальных струнных квартетов, исполняющих классическую музыку. Правда, в их репертуар входят аранжировки народных песен. Состоят в основном из скрипок, альтов и контрабасов.

[Жомбор Уй, музыкант]:

«Венгерская народная музыка отличается от региона к региону, поскольку везде есть отдельное сообщество и свой музыкальный мир».

Сельские музыкальные коллективы были важным элементом жизни. Они исполняли музыку на всех мероприятиях, включая праздники и свадьбы.

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Обычно все музыканты передавали навыки без нотной грамоты, на слух. Репертуар включал тысячи песен.

[Жомбор Уй, музыкант]:

«Исследователи фольклорной музыки заметили это разнообразие ещё в начале XX столетия. Благодаря их исследованиям эта прекрасная культурная традиция не исчезла, и сегодня мы всё ещё можем играть эту музыку».

Важную роль в документации народной музыки сыграл Ференц Лист. Он записал много мелодий.

Позже популярность таких ансамблей стала гаснуть. И только благодаря тому, что открыли официальные учебные курсы, по всей стране появились десятки коллективов.

[Жомбор Уй, музыкант]:

«Сегодня старая деревенская народная музыка стала настоящим городским, буржуазным увлечением. Молодые люди проводят вечеринки под эту музыку».

Теперь правительство Венгрии стремится включить эту традицию в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Оно уже подало заявку. Заседание комитета проходит с 28 ноября по 3 декабря в Марокко.

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