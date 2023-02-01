Первую жену Генриха VIII вспоминают на фестивале в Англии

Королева Екатерина Арагонская останавливается у собственной могилы в соборе Питерборо. Сегодня её играет реконструктор Элейн Мастерсон...

Королева Екатерина Арагонская останавливается у собственной могилы в соборе Питерборо. Сегодня её играет реконструктор Элейн Мастерсон.

Королева и первая жена короля Генриха VIII была похоронена здесь 29 января 1536 года. В городе её вспоминают ежегодным фестивалем.

Сама Элейн – член клуба страстных поклонников истории Тюдоров, которые любят точно воссоздавать свой любимый период.

[Элейн Мастерсон, реконструктор]:

«Очень трогательно, что посчастливилось её сыграть, и что все эти замечательные люди приходят, чтобы её помянуть. Она любила народ Англии».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Екатерина Арагонская – первая жена короля Англии Генриха VIII Тюдора, мать королевы Марии I.

Спустя 24 года супружества она не смогла подарить королю наследника мужского пола. После этого Генрих настоял на аннулировании брака.

Этот шаг стал одной из причин конфликта британского короля с папой римским, а также разрыва с Римско-католической церковью и Реформации в Англии.

После аннулирования брака с Екатериной Арагонской Генрих VIII сразу обвенчался с Анной Болейн, которая к тому времени была беременной. Но и вторая жена не смогла родить ему мальчика. Позже её казнили, обвинив в измене королю.

В целом у Генриха VIII было шесть жён. С двумя он развёлся, а двух казнил по обвинению в измене. Кроме того, благодаря ему Англия стала в большинстве своём протестантской нацией.

Что касается Екатерины Арагонской, то она до конца называла себя королевой. В прощальном письме Генриху перед своей смертью она написала: «Я прощаю тебя за всё».

[Хосе Мария Роблес, сотрудник Посольства Испании]:«Она была необыкновенной женщиной, продвинутой, образованной, которая не только способствовала образованию женщин, но и поддерживала гуманистов того времени. Она была связующим звеном между Испанией и Англией».

Могила Екатерины стала святыней. Посетители приезжают к ней круглый год.

Короткая ссылка на эту страницу: