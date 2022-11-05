Венесуэльские производители не выдерживают конкуренции со стороны Колумбии

Эта обувная фабрика в столице Венесуэлы работает уже более 50 лет. Несмотря на годы экономических трудностей..

[Мишель Тини, владелец обувной фабрики]:

«Сейчас мы конкурируем с колумбийским и китайским рынками. Что касается торговли в Колумбии, мы уже поняли, что там нам делать нечего. До этого были проблемы с Бразилией, Китаем и Индией. Теперь добавилась Колумбия».

Эта обувная фабрика в столице Венесуэлы работает уже более 50 лет. Несмотря на годы экономических трудностей и гиперинфляции, спрос на обувь местного производства пока сохраняется. Однако удерживать его всё сложнее из-за конкуренции со стороны более дешёвых товаров из других стран. Недавно в список добавилась Колумбия.

Венесуэла и Колумбия нормализовали торговые отношения в сентябре, полностью открыв свою границу протяженностью более 2200 километров. Это было ключевым предвыборным обещанием нового левого президента Колумбии Густаво Петро.

Перемены позволили Венесуэле получить больше импортных товаров. Однако местные производители начали испытывать трудности.

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Президент Промышленной конфедерации говорит, что венесуэльская продукция не может на равных конкурировать с колумбийской. Одна из главных причин – низкая покупательная способность населения.

[Луиджи Писелла, президент Промышленной конфедерации]:

«Во-вторых, у нас есть проблема с огромными налогами, которые настолько высоки, что они влияют на стоимость продуктов. А из-за этого наша конкурентоспособность снижается».

Около трёх лет назад власти Венесуэлы разрешили больше операций в иностранной валюте. Тем не менее, аналитики говорят, что долларизация не принесла достаточного облегчения.

[Тони Ди Бенедетто, вице-президент Обувной палаты Венесуэлы]:

«Товары, которые покупают за доллары, стоят так же. А вот продукция в боливарах продолжает дорожать. Как мы можем конкурировать с дешёвым импортом не только из Колумбии, но и из других стран?»

Товарооборот между двумя странами в этом году может превысить 1,2 миллиарда долларов. Впрочем, пока это выгоднее для Колумбии, поскольку на каждые 10 колумбийских товаров, прибывающих в Венесуэлу, в другую сторону доставляют лишь один.

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