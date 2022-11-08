Мусоровозы в Нью-Йорке получили яркий «макияж»

В этой нью-йоркской мастерской мусоровозы становятся похожими на яркие детские машинки. 20-тонные грузовики украшают надписями, рисунками,..

В этой нью-йоркской мастерской мусоровозы становятся похожими на яркие детские машинки. 20-тонные грузовики украшают надписями, рисунками, символами и слоганами. Все они призывают горожан сделать Нью-Йорк чище.

[Доннелл Макфадден, художник]:

«Приберитесь. Не мусорьте. Перерабатывайте отходы. Я хочу сделать информативные рисунки. Когда мусоровоз едет мимо, можно прочитать надписи».

Проект запустил Департамент санитарии Нью-Йорка. Художников выбирали на конкурсной основе. Заявки поступили от 240 претендентов из разных стран. Из них выбрали пятерых. Им предстоит разрисовать пять мусоровозов.

[Винсент Граньини, сотрудник Департамента санитарии Нью-Йорка]:

«Мы отдавали приоритет жителям Нью-Йорка и художникам, которые хотят осветить вопросы экологии или рассказать о наших главных работниках».

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Художники используют краски, которые должны были попасть на свалку. В этой мастерской им дали вторую жизнь.

[Фатима, художница]:

«Наша цель – использовать то, что уже есть. Так что не пришлось ничего покупать. Мы просто берём те краски, что у нас есть, и смешиваем их так, чтобы получить нужный цвет».

Раскрашенные мусоровозы будут работать в каждом из пяти районов Нью-Йорка.

[Доннелл Макфадден, художник]:

«Это как рекламный щит на колёсах. Надеюсь, однажды я случайно встречу такой мусоровоз».

Цель проекта – напомнить людям о том, что важно сдавать мусор в переработку, компостировать органические отходы и сокращать выбросы углекислого газа.

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