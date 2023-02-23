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Мелеют реки и озёра: засуха снова угрожает Италии

Мелеют реки и озёра: засуха снова угрожает Италии

Впервые за много лет до островка Сан-Бьяджио на озере Гарда в Италии можно дойти пешком. Оно..

Дата загрузки: 2023-02-26

Мелеют реки и озёра: засуха снова угрожает Италии
Впервые за много лет до островка Сан-Бьяджио на озере Гарда в Италии можно дойти пешком. Оно обмелело до рекордно низкого уровня. Зимой в Альпах выпало менее половины обычного количества снега. В итоге итальянские реки и озёра мелеют.

[жительница Лидо-ди-Манербы]:
«Я живу здесь 18 лет и не видела озеро таким обмелевшим. Раньше я плавала на остров на лодке, но сейчас могу дойти пешком. Это плохо, будем надеяться на дождь».

В Венеции из-за засухи и сильных отливов почти пересохли каналы.

В По – самой длинной реке Италии – воды на 61% меньше, чем обычно в это время года. Прошлым летом в июле в районах, прилегающих к По, была объявлена чрезвычайная ситуация из-за засухи. Она стала сильнейшей за 70 лет. Река питает примерно треть фермерских хозяйств страны.

Из озера Гарда вытекает река Минчо. Это левый приток По.

[турист]:
«Это драматическая ситуация для озера, для флоры и фауны, а также для окружающей среды».

Полмесяца назад над Западной Европой сформировался антициклон, поэтому погода стоит такая, как обычно бывает в конце весны. Однако синоптики обещают, что в ближайшие дни в Альпах выпадут осадки.
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