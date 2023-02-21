Часть витражей Собора Парижской Богоматери реставрируют в Марселе

Тонкую и скрупулёзную работу проделывают французские мастера в этом ателье в Марселе. Здесь реставрируют часть витражей..

Тонкую и скрупулёзную работу проделывают французские мастера в этом ателье в Марселе. Здесь реставрируют часть витражей знаменитого Собора Парижской Богоматери. В 2019 году он пострадал от сильного пожара.

Это ателье работает уже более 40 лет. Его специалисты реставрировали витражи соборов в Марселе, церкви Святого Викентия де Поля в Париже и других храмов и зданий по всей Франции.

[Доминик Имбер, директор ателье]:

«Для меня большая честь – внести вклад в реставрацию Собора Парижской Богоматери. Но мы работаем с одинаковым усердием и любовью, будь то Собор Парижской Богоматери или другой памятник».

Работа мастеров разделена на два этапа. На первом они отреставрируют в ателье 50 квадратных метров витражей.

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[Флора Юно, реставратор]:

«Удивительно видеть, как в мастерскую прибывают старые и повреждённые витражи и возвращаются здесь в хорошее состояние. Дарить им вторую жизнь очень приятно».

На втором этапе специалисты приедут в Париж и будут работать уже в соборе. Там очистят от пыли и гари 300 квадратных метров стёкол.

Марсельское ателье входит в число девяти мастерских по всей Франции, которые отвечают за очистку и реставрацию витражей Собора Парижской Богоматери.

Во время пожара в 2019 году обрушились шпиль и часть крыши собора. Также было повреждено внутреннее убранство. При этом большая часть ценных витражей выдержала жар от огня. Однако старинные стекла покрылись гарью и перестали пропускать свет.

Реставрацию собора планируют завершить к 2024 году, когда во Франции пройдут Олимпийские игры.

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