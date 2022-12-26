Протестующие в Париже призвали назвать убийство курдов терактом

Курды, возмущённые убийством трёх членов их общины, в выходные устроили беспорядки в Париже. Они переворачивали и..

Курды, возмущённые убийством трёх членов их общины, в выходные устроили беспорядки в Париже. Они переворачивали и поджигали автомобили на площади Республики – в традиционном месте проведения акций протеста в городе.

Изначально мероприятие проходило спокойно. Однако некоторые демонстранты вступили в стычки с полицейскими. В ответ те применили слезоточивый газ.

Негодование курдов вызвал инцидент, который произошёл в курдском культурном центре в одном из кафе в 10-м округе Парижа. 69-летний француз застрелил там двух мужчин и женщину. Ещё троих ранил.

Нападавшего задержали. На допросе он сообщил, что совершил преступление из ненависти к иностранцам. По его словам, она зародилась в 2016 году после ограбления его дома.

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Мужчина заявил, что у него депрессия, и что после убийства он собирался покончить с собой последней пулей.

Обыски в доме его родителей, где он проживает, не выявили его связей с экстремистскими группировками.

Между тем, члены курдской общины призвали назвать этот инцидент террористическим актом.

[Бериван Фират, представительница Курдского демократического совета]:

«Они пытаются заставить нас поверить, что это расистское убийство, что это убийство, совершённое психически неуравновешенным человеком. Но об этом и речи не может быть. Сам факт нападения на Курдский демократический центр говорит о том, что это политическое убийство».

Стоит отметить, что нападавшего недавно освободили из предварительного заключения перед судом в связи с другим инцидентом. Год назад он с саблей напал на лагерь мигрантов в Париже.

Сейчас мужчина находится в психиатрической больнице.

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