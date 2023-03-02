Почти половина Аргентины осталась без электричества из-за сбоя на АЭС

Почти половина Аргентины осталась без электричества из-за пожара в поле, который вывел из строя три высоковольтных..

Почти половина Аргентины осталась без электричества из-за пожара в поле, который вывел из строя три высоковольтных линий электропередачи. Это, в свою очередь, привело к сбою в работе АЭС «Атуча».

Во многих регионах встали пригородные поезда, метро тоже на время закрылось. В Буэнос-Айресе люди выстраиваются в огромные очереди на автобусы. Но на улице сейчас жара выше 35 градусов. Многие предпочитают подождать поезд на вокзале.

[пассажир]:

«Я приехал сюда и узнал, что поезда не ходят из-за отключения электричества. Жду уже полчаса». [пассажирка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Выработка электроэнергии в стране упала на десять тысяч мегаватт. Обычно она достигает 25 тысяч. В итоге без электричества остались шесть миллионов домов в провинциях Кордова, Мендоса, Неукен и Санта-Фе, а также в некоторых районах Буэнос-Айреса. При этом вышла из строя система водоснабжения, которая тоже зависит от электричества.

Восстановить работу АЭС обещают в течение 48 часов.

Масштабное отключение электричества в Аргентине не редкость. Так, в 2020 году в Буэнос-Айресе погрузились во тьму сотни тысяч домов. В 2019-м сбой в электроснабжении оставил без электроэнергии десятки миллионов людей в Аргентине и соседнем Уругвае.

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