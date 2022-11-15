На электростанции «Баттерси» в Лондоне открылся ледовый каток

Она была заброшена на 40 лет, а теперь здесь снова кипит жизнь. Это знаменитая электростанция «Баттерси»..

Она была заброшена на 40 лет, а теперь здесь снова кипит жизнь. Это знаменитая электростанция «Баттерси» на юге Лондона. Недавно здесь открылись рестораны и магазины, а теперь заработали новый ледовый каток и смотровая площадка.

[Дэн Филмер, организатор мероприятий]:

«Мы открыли изумительный каток – совершенно новый. Это единственный в Лондоне каток на берегу реки».

Смотровая площадка расположилась на дымовой трубе. Подняться наверх можно на стеклянном лифте.

[Дэн Уэстли, глава отдела аренды]:

«Мы стоим на вершине северо-западной трубы электростанции «Баттерси», на высоте 109 метров над уровнем моря. Думаю, только ради удовольствия подняться на такую высоту, где открывается круговой обзор на Лондон, люди будут сюда приходить».

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На территории бывшей электростанции также есть колесо обозрения и карусель.

«Баттерси» построили в 30-х годах прошлого столетия. Когда-то угольная электростанция производила пятую часть всей электроэнергии Лондона и снабжала электричеством Букингемский дворец и здание парламента. Станцию закрыли в 83-м. Её реконструкция обошлась в девять миллиардов фунтов стерлингов. Это десять миллиардов 260 тысяч евро.

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