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На электростанции «Баттерси» в Лондоне открылся ледовый каток

На электростанции «Баттерси» в Лондоне открылся ледовый каток

Она была заброшена на 40 лет, а теперь здесь снова кипит жизнь. Это знаменитая электростанция «Баттерси»..

Дата загрузки: 2022-11-15

На электростанции «Баттерси» в Лондоне открылся ледовый каток

Она была заброшена на 40 лет, а теперь здесь снова кипит жизнь. Это знаменитая электростанция «Баттерси» на юге Лондона. Недавно здесь открылись рестораны и магазины, а теперь заработали новый ледовый каток и смотровая площадка.

[Дэн Филмер, организатор мероприятий]:
«Мы открыли изумительный каток – совершенно новый. Это единственный в Лондоне каток на берегу реки».

Смотровая площадка расположилась на дымовой трубе. Подняться наверх можно на стеклянном лифте.

[Дэн Уэстли, глава отдела аренды]:
«Мы стоим на вершине северо-западной трубы электростанции «Баттерси», на высоте 109 метров над уровнем моря. Думаю, только ради удовольствия подняться на такую высоту, где открывается круговой обзор на Лондон, люди будут сюда приходить».

На территории бывшей электростанции также есть колесо обозрения и карусель.

«Баттерси» построили в 30-х годах прошлого столетия. Когда-то угольная электростанция производила пятую часть всей электроэнергии Лондона и снабжала электричеством Букингемский дворец и здание парламента. Станцию закрыли в 83-м. Её реконструкция обошлась в девять миллиардов фунтов стерлингов. Это десять миллиардов 260 тысяч евро.
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