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Крытый каток на 100-м этаже открыли в Нью-Йорке

Крытый каток на 100-м этаже открыли в Нью-Йорке

Покататься на коньках на 100-м этаже небоскрёба. Такая возможность появилась в Нью-Йорке. В главном здании комплекса..

Дата загрузки: 2023-01-12

Крытый каток на 100-м этаже открыли в Нью-Йорке
Покататься на коньках на 100-м этаже небоскрёба. Такая возможность появилась в Нью-Йорке. В главном здании комплекса Хадсон-Ярдс открыли крытый каток с синтетическим льдом. Он не тает, поэтому помещение отапливают хорошо, и не нужно много одежды.

На этом же этаже на высоте 345 метров находится смотровая площадка Edge. Она открылась в 2020 году.

[Грег Хольцман, сотрудник комплекса Хадсон-Ярдс]:
«Все любят приезжать сюда на смотровую площадку, чтобы провести время на свежем воздухе. Но мы хотели дать людям незабываемые впечатления и в помещении. Это особенно актуально зимой, когда погода в Нью-Йорке непредсказуема».

С катка открывается великолепный вид на город.

[Грег Хольцман, сотрудник комплекса Хадсон-Ярдс]:

«Отсюда видны Центральный парк, Таймс-сквер и река Гудзон. Видно всё вплоть до стадиона «Янки», а в более ясный день – и дальше. Не могу представить лучшего вида для катания на коньках, чем здесь, наверху».

Небоскрёбы Хадсон-Ярдс находятся в одноимённом районе на западе Манхэттена. Раньше здесь были железнодорожные станции, которые обслуживали грузовые поезда. В 80-м году прошлого столетия грузоперевозки прекратились. А в 2012-м Хадсон-Ярдс начали застраивать жилыми и офисными зданиями.
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