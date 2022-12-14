Наводнения и оползни в столице ДР Конго: 50 погибших

Не менее 50 человек стали жертвами ливней в Киншасе – столице Демократической Республики Конго. Такие данные..

Не менее 50 человек стали жертвами ливней в Киншасе – столице Демократической Республики Конго. Такие данные приводит местная полиция. Непогода вызвала наводнения и оползни.

[местная жительница]:

«Пока мы спали, на нас упала соседская стена. Слава богу, дети меня быстро вытащили, а остальные погибли на месте прямо рядом с нами».

Люди винят плохую инфраструктуру и власти.

[местная жительница]:

«Мы избрали правительство, которое не в состоянии дать своему народу то, в чём он нуждается. Эта дорога уже давно могла рухнуть. Мы говорили об этом властям, но вот реальность: им сложно даже построить водосток».

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Затоплены целые районы. В земле образуются провалы, в которые уходят дома и дороги. В том числе повреждена основная трасса, которая соединяет Киншасу с главным морским портом Матади и другими городами. По словам властей, на ремонт уйдёт 3-4 дня.

[местная жительница]:

«Хочу сказать всем нашим властям: мы конголезцы. Мы жили здесь долгое время, а теперь наши дома смыло. Я, например, не знаю, куда идти с детьми . Я вдова с 2015 года, и теперь мой дом смыло дождём. Я не могу найти одного из своих детей. Я не знаю, где он. Я бедная женщина, которая пытается выжить, и я не знаю, куда идти. Я потеряла почти всё, даже одежду – есть лишь то, что на мне».

Когда-то Киншаса была обычной рыбацкой деревней на берегу реки Конго. Но превратилась в один из крупнейших мегаполисов Африки с населением в 15 миллионов человек.

Плохо регулируемая быстрая урбанизация делает Киншасу всё более уязвимой перед подобными катаклизмами. А они становятся всё более частыми из-за изменения климата.

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