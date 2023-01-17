Не менее 14 человек погибли и более 30 получили ранения в результате взрыва рядом с церковью..

14 человек погибли в результате атаки на церковь в ДР Конго

Не менее 14 человек погибли и более 30 получили ранения в результате взрыва рядом с церковью в Касинди на востоке Демократической Республики Конго. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*, запрещённая в России и других странах.

В день трагедии в церкви собрались сотни людей. Внутри всем места не хватило, поэтому службу решили провести снаружи. По словам очевидцев, примерно через десять минут прогремел взрыв. Десятки людей получили ожоги и ранения. Пострадавших доставили в больницу.

[пострадавшая]:

«Мы слушали священника и вдруг услышали громкий взрыв. Нас швырнуло на землю и буквально оглушило. Я поползла в сторону, не чувствуя, что ранена. Человек рядом со мной не шевелился. Один мотоциклист подобрал меня и отвёз в больницу». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Бомба взорвалась в начале службы. Я увидела кровь и раны на своём теле. Нас было очень много, и все раненые хотели попасть в больницу».

Конголезские военные считают, что нападение от имени «Исламского государства»* совершила повстанческая группировка угандийских боевиков. Сначала она действовала только в Уганде, но в конце 90-х стала совершать нападения и на территории ДР Конго. По данным ООН, за последние три квартала прошлого года угандийские боевики убили не менее 370 мирных жителей и похитили несколько сотен человек.

[житель Касинди]:

«Мы просим власти обеспечить нам безопасность, чтобы подобные атаки больше не повторялись. Властям всегда сообщают о крупных мероприятиях. Узнав о них, они должны усилить меры безопасности, поскольку, когда люди собираются вместе, их жизнь под угрозой».

Нестабильная ситуация на востоке ДР Конго длится десятилетиями. На этой территории действует более 120 вооружённых формирований. В результате около шести миллионов мирных жителей стали переселенцами, и сотни тысяч людей находятся на грани голода.

«Исламское государство» – террористическая организация, запрещённая в России

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