В штате Нью-Йорк выпало до двух метров снега

Идиллические зимние пейзажи в городе Гамбург штата Нью-Йорк. Однако местные жители не рады. Они уже представляют,..
Дата загрузки: 2022-11-21
Идиллические зимние пейзажи в городе Гамбург штата Нью-Йорк. Однако местные жители не рады. Они уже представляют, сколько труда им придётся приложить, чтобы всё это расчистить.
В некоторых районах штата всего за пару дней намело сугробов с человеческий рост – более 180 сантиметров, вплоть до двух метров. И всё это перед праздниками в честь Дня благодарения.
Но местные жители говорят, что видали и похуже.
[житель Гамбурга]:
«Я уже видел несколько сильных снегопадов. Думаю, эти сугробы по размеру на третьем месте в моём опыте».
Метели начались в четверг. Снега надуло с озёр Эри и Онтарио.
В Буффало – втором по величине городе Нью-Йорка – в субботу был более чем удвоен предыдущий рекорд однодневного снегопада. По данным метеобюро, здесь выпало более 40 сантиметров снега. Это привело к закрытию дорог и отмене авиарейсов.
[жительница Буффало]:
«Это как зимняя страна чудес, но без конфет».
На уборку снега направили бойцов Национальной гвардии.
Не обошлось и без трагических случаев. Не менее двух человек скончались от сердечных приступов, убирая снег лопатами.
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