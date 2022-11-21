Идиллические зимние пейзажи в городе Гамбург штата Нью-Йорк. Однако местные жители не рады. Они уже представляют,..

В штате Нью-Йорк выпало до двух метров снега

Идиллические зимние пейзажи в городе Гамбург штата Нью-Йорк. Однако местные жители не рады. Они уже представляют, сколько труда им придётся приложить, чтобы всё это расчистить.

В некоторых районах штата всего за пару дней намело сугробов с человеческий рост – более 180 сантиметров, вплоть до двух метров. И всё это перед праздниками в честь Дня благодарения.

Но местные жители говорят, что видали и похуже.

[житель Гамбурга]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Метели начались в четверг. Снега надуло с озёр Эри и Онтарио.

В Буффало – втором по величине городе Нью-Йорка – в субботу был более чем удвоен предыдущий рекорд однодневного снегопада. По данным метеобюро, здесь выпало более 40 сантиметров снега. Это привело к закрытию дорог и отмене авиарейсов.

[жительница Буффало]:

«Это как зимняя страна чудес, но без конфет».

На уборку снега направили бойцов Национальной гвардии.

Не обошлось и без трагических случаев. Не менее двух человек скончались от сердечных приступов, убирая снег лопатами.

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