Экономия на продуктах и одеяла вместо батарей, чтобы согреться. Энн и Кит Хартли совсем не так..

Купить обувь или еду: как живут в пострадавшем от кризиса британском городе

Экономия на продуктах и одеяла вместо батарей, чтобы согреться. Энн и Кит Хартли совсем не так представляли себе жизнь на пенсии.

Пара живёт в городе Бернли на севере Англии. Этот город сильнее всех в Великобритании пострадал от кризиса, связанного с ростом стоимости жизни.

Счета за электроэнергию теперь космические, а инфляция уже достигла двузначного показателя. На фоне этого супруги вынуждены экономить даже чайные пакетики.

[Кит Хартли, житель города Бернли]:

«Я заметил большую разницу в стоимости жизни в Бернли и в других городах. Каждый раз иду в магазин, кладу продукты в тележку и рассчитываю на одну сумму, а выходит в два раза больше. Просто безумие. Цены выходят из-под контроля».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Миллионам британцев предстоит трудная зима. Однако в Бернли ситуация особенно сложная. Если по всей стране инфляция составляет около 10%, то здесь она приближается к 12-ти. В итоге почти 95 тысяч жителей города еле сводят концы с концами.

По прогнозам экономистов, страну ждёт затяжная рецессия. Премьер-министр Риши Сунак уже объявил о повышении налогов и сокращении расходов. В конечном итоге это должно привести к экономическому росту.

Однако домохозяйства не заглядывают так далеко вперёд. Служитель местной церкви говорит, что теперь за бесплатной горячей едой стало приходить больше людей.

[Алекс Фрост, викарий]:

«Это люди постоянно должны выбирать. Например, сломался тостер и износилась детские ботинки. Тогда надо выбрать: купить новую обувь или еду».

Министр финансов Джереми Хант обещает поддержать бедных и сбалансировать сокращение налогов с повышением расходов. Однако пока ситуация в Бернли, скорее всего, продолжит ухудшаться.

Короткая ссылка на эту страницу: