В Бельгии выпал снег. Это произошло после нескольких недель аномально тёплых зимних температур в большей части..

В Бельгии после аномального тепла выпал снег

В Бельгии выпал снег. Это произошло после нескольких недель аномально тёплых зимних температур в большей части Европы.

Это поля близ горнолыжного курорта Сигнал-де-Ботранж, который считается самой высокой точкой Бельгии. Он расположен на высоте почти 700 метров над уровнем моря.

Туристы наслаждаются белоснежными пейзажами, ждать которых пришлось долго.

[туристка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы видим изменения в погоде, и это правда. Раньше времена года были обозначены более чётко, а теперь ритм изменился».

Напомним, этой зимой температурные рекорды были побиты в нескольких странах Европы – от Швейцарии до Венгрии. В Будапеште был зарегистрирован самый тёплый канун Рождества.

В Бельгии в канун Нового года ночью было больше плюс 13-ти. Это также стало рекордом за всю историю наблюдений.

Теперь же резко похолодало, и ночью температура ниже нуля.

Короткая ссылка на эту страницу: