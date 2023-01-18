В Бельгии после аномального тепла выпал снег

В Бельгии выпал снег. Это произошло после нескольких недель аномально тёплых зимних температур в большей части..
Дата загрузки: 2023-01-18
В Бельгии выпал снег. Это произошло после нескольких недель аномально тёплых зимних температур в большей части Европы.
Это поля близ горнолыжного курорта Сигнал-де-Ботранж, который считается самой высокой точкой Бельгии. Он расположен на высоте почти 700 метров над уровнем моря.
Туристы наслаждаются белоснежными пейзажами, ждать которых пришлось долго.
[туристка]:
«Мы видим изменения в погоде, и это правда. Раньше времена года были обозначены более чётко, а теперь ритм изменился».
Напомним, этой зимой температурные рекорды были побиты в нескольких странах Европы – от Швейцарии до Венгрии. В Будапеште был зарегистрирован самый тёплый канун Рождества.
В Бельгии в канун Нового года ночью было больше плюс 13-ти. Это также стало рекордом за всю историю наблюдений.
Теперь же резко похолодало, и ночью температура ниже нуля.
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