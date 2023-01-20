Мастерская в Малайзии делает десятки голов львов перед китайским Новым годом
Мех и яркие краски. В этой малазийской мастерской рождаются китайские львы. Сейчас мастер Сиоу Хау Пхью..
Дата загрузки: 2023-01-20
Мировые новости » Культура и развлечения » Мастерская в Малайзии делает десятки голов львов перед китайским Новым годом
Мех и яркие краски. В этой малазийской мастерской рождаются китайские львы. Сейчас мастер Сиоу Хау Пхью..
Дата загрузки: 2023-01-20
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