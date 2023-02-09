США, Великобритания и Австралия провели совместные воздушные учения над пустыней Невада и за её пределами. Они..

США, Великобритания и Австралия провели совместные воздушные учения над пустыней Невада и за её пределами. Они призваны смоделировать боевые действия против китайских истребителей и средств противовоздушной обороны.

Учения Red Flag ежегодно проводятся на авиабазе ВВС США Неллис в штате Невада. Отрабатывают различные сценарии ведения воздушной войны. Обычно они продолжаются две-три недели.

В этот раз они совпали с инцидентом, когда над территорией США летал китайский воздушный шар-шпион. Его у побережья Южной Каролины сбил как раз военный истребитель. Обломки собрали для изучения. При этом Пекин сообщил, что это был всего-лишь шар для разведывания погоды, и что его унесло ветром случайно.

[Джаред Хатчинсон, командир учебно-боевой эскадрильи]:

«Мы не обязательно реагируем на какие-либо недавние или политические события. Мы просто обучаемся, чтобы быть готовыми к угрозам. Мы думаем, что если мы готовы к нападению Китая, то мы готовы ко всему».

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Одна из целей подготовки – отработать задачи по преодолению огромных расстояний. С этим США, Великобритании и Австралии придётся столкнуться в случае боевых действиях через Тихий океан.

Этот экипаж Королевских ВВС служит своего рода заправочной станцией в небе. Он обеспечивает топливом истребители.

[Джон Лайл, пилот британских ВВС]:

«Эта миссия состоит в том, чтобы имитировать необходимость предпринять действия в районе, где произошло вторжение враждебной страны. Наша роль – помочь силам эффективно продвинуться в оккупированный район и нацелиться на ключевые объекты, чтобы мы могли ослабить возможности противника».

Помимо самолётов-заправщиков, Великобритания также использовала на учениях истребители Eurofighter Typhoon. А Австралия использовала боинг EA-18 «Гроулер».

В последние годы Пентагон выражал обеспокоенность по поводу давления Пекина на Тайвань. Это демократический остров, который Китай считает отколовшейся провинцией.

По данным ЦРУ, Пекин готовит армию к вторжению на Тайвань не позже 2027 года.

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