Оползень в Камеруне: 14 погибших

Похороны обернулись трагедией в столице Камеруна городе Яунде. Прощальная церемония проходила на футбольном поле у подножья..

Похороны обернулись трагедией в столице Камеруна городе Яунде. Прощальная церемония проходила на футбольном поле у подножья 20-метровой земляной насыпи. Она и обрушилась на людей.

[Насери Поль Беа, губернатор центрального региона]:

«Более 14 человек лишились жизни. Они присутствовали здесь на собрании. Это очень опасная территория. Оползень сошёл внезапно».

Ещё десять человек отправили в больницы.

[Насери Поль Беа, губернатор центрального региона]:

«Пока мы хотим сказать населению, что это опасная зона, и мы призываем людей освободить этот район, чтобы полиция и жандармы смогли работать и дать полную картину произошедшего».

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Яунде – один из самых влажных городов Африки. На десятках крутых холмов ютятся лачуги местных жителей. В этом году проливные дожди вызвали несколько разрушительных наводнений по всей стране, ослабив инфраструктуру и вынудив тысячи людей покинуть свои дома.

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