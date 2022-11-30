Крупнейшее пресноводное озеро Сальвадора утопает в мусоре

С поверхности Сучитлана, крупнейшего пресноводного озера Сальвадора, собирают мусор. Власти обещали очистить водоём. Однако через определённое..

С поверхности Сучитлана, крупнейшего пресноводного озера Сальвадора, собирают мусор.

Власти обещали очистить водоём. Однако через определённое время бюджет на проект урезали. Теперь уже много недель работа стоит.

Название Сучитлан переводится как «место цветов». Но теперь это скорее место пластиковых бутылок, жестяных банок и зелёного ила. При этом озеро – ключевой источник питьевой воды в стране.

Формально Сучитлан находится под защитой. В озере и вокруг него должны обитать эндемичные виды рыбы, водяных птиц и млекопитающих, например, пумы и оцелоты.

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Но по факту это один из самых загрязнённых водоёмов Центральной Америки.

Местные волотнёры делают всё, что в их силах, собирая мусор в мешки.

[Карлос Абарка, волонтёр]:

«В очистных работах участвуют и рыбаки. Они помогают нам отвозить мусор на берег озера. В среднем мы наполняем по 350 мешков в день».

Мусор в озеро попадает из реки Лемпа, которая течёт с высокогорья Гватемалы через соседний Гондурас. Оседает у подножия крупнейшей гидроэлектростанции Сальвадора.

Часть мусора поступает в Лемпу через её приток Аселуате, который протекает через сальвадорскую столицу.

Пятая часть всех отходов Сальвадора не перерабатывается должным образом. Это означает, что ежедневно в реки и озёра попадает около 845 тонн мусора.

Сальвадор – одна из беднейших стран Латинской Америки. При этом президент страны в основном сосредоточился на борьбе с преступностью, а также на спорном проекте по добыче биткоинов с помощью энергии вулкана. Кстати, биткоин в стране признан официальным платёжным средством.

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