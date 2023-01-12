Кенийские студенты придумали, как с помощью травы победить голод

Кенийские студенты придумали, как искоренить голод. Они разработали способ получения крахмала из обычной травы. Автор инновации..

Кенийские студенты придумали, как искоренить голод. Они разработали способ получения крахмала из обычной травы. Автор инновации – студентка Фейт Вандия из университета Кабарак в Накуру.

По её словам, можно использовать любую неядовитую траву. Пока студенты остановились на плевеле многолетнем и пальчатой траве, которую также называют бермудской. Выбор пал на эти растения потому, что они устойчивы к засухе.

[Фейт Вандия, студентка]:

«Наш конечный продукт – крахмальная мука. Ею можно заменить кукурузную, а также после обогащения некоторыми элементами её можно использовать вместо пшеничной муки».

Студенты нанимают фермеров для выращивания травы. Собранные растения промывают, сушат, а потом измельчают в порошок. Затем его смешивают с ферментами и помещают в реактор. Полученный раствор отправляют в центрифугу, где из него выделяется крахмал.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

На следующем этапе крахмал подсушивают в духовке, и он превращается порошок. Затем студенты набирают немного порошка в пробирку и добавляют в неё йод. Если раствор посинеет, значит это точно крахмал.

[Фейт Вандия, студентка]:

«Мы уже протестировали наш продукт в университетской лаборатории и подтвердили, что он пригоден для употребления в пищу. Сейчас мы ждём разрешения регулирующих органов, а потом начнём массовое производство».

Себестоимость производства крахмальной муки – 19 центов США за килограмм. Продавать её будут по 30 центов.

По данным ООН, в мире голодают примерно 800 миллионов человек. Кенийские студенты считают, что их инновация поможет этим людям.

Короткая ссылка на эту страницу: