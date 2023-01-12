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Кенийские студенты придумали, как с помощью травы победить голод

Кенийские студенты придумали, как с помощью травы победить голод

Кенийские студенты придумали, как искоренить голод. Они разработали способ получения крахмала из обычной травы. Автор инновации..

Дата загрузки: 2023-01-12

Кенийские студенты придумали, как с помощью травы победить голод

Кенийские студенты придумали, как искоренить голод. Они разработали способ получения крахмала из обычной травы. Автор инновации – студентка Фейт Вандия из университета Кабарак в Накуру.

По её словам, можно использовать любую неядовитую траву. Пока студенты остановились на плевеле многолетнем и пальчатой траве, которую также называют бермудской. Выбор пал на эти растения потому, что они устойчивы к засухе.

[Фейт Вандия, студентка]:
«Наш конечный продукт – крахмальная мука. Ею можно заменить кукурузную, а также после обогащения некоторыми элементами её можно использовать вместо пшеничной муки».

Студенты нанимают фермеров для выращивания травы. Собранные растения промывают, сушат, а потом измельчают в порошок. Затем его смешивают с ферментами и помещают в реактор. Полученный раствор отправляют в центрифугу, где из него выделяется крахмал.

На следующем этапе крахмал подсушивают в духовке, и он превращается порошок. Затем студенты набирают немного порошка в пробирку и добавляют в неё йод. Если раствор посинеет, значит это точно крахмал.

[Фейт Вандия, студентка]:
«Мы уже протестировали наш продукт в университетской лаборатории и подтвердили, что он пригоден для употребления в пищу. Сейчас мы ждём разрешения регулирующих органов, а потом начнём массовое производство».

Себестоимость производства крахмальной муки – 19 центов США за килограмм. Продавать её будут по 30 центов.

По данным ООН, в мире голодают примерно 800 миллионов человек. Кенийские студенты считают, что их инновация поможет этим людям.
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