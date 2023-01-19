Собака остановила мотоциклиста и спасла младенца

Джунрел Фуэнтес Ревилла ехал на мотоцикле по горной дороге на Филиппинах. Неожиданно навстречу выбежала лающая собака. Мотоциклист подумал, что пёс пытается привлечь его внимание и остановился.



Собака побежала в сторону свалки, и мужчина пошёл за ней. Она привела его к свёртку на земле. Мужчина был ошеломлён, обнаружив, завёрнутого в полотенце младенца. Джунрел отнёс новорождённого в полицейский участок. Ребёнок был жив и невредим, и его передали сотрудникам социальной службы.



История о собаке и младенце попала в местные новости телеканалов. Многие захотели найти бездомную собаку и позаботиться о ней.





Волонтёры приюта для собак отправились в горы на поиски пса и встретили местного жителя. Он привёл их к себе домой. Там волонтёры увидели пса, которого искали, и ещё трёх собак. Как выяснилось, пса зовут Блэки.





Было очевидно, что семья едва сводит концы с концами. Но у Блэки любящие хозяева, которые о нём заботятся.



Хозяева Блэки получили помощь от многих людей: им привезли корм для собак и разные принадлежности для животных.