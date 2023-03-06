Два кенийца делают гаджеты из отходов и вдохновляют детей стать инженерами

Кенийские изобретатели Мозес Киуна и Дэвид Гату совершают обычный обход свалок в пригороде Найроби. Здесь золотая..
Дата загрузки: 2023-03-06
Кенийские изобретатели Мозес Киуна и Дэвид Гату совершают обычный обход свалок в пригороде Найроби. Здесь золотая жила ценных для них ресурсов – электронных отходов. Из них изобретатели создают гаджеты.
Оба кенийца когда-то бросили школу. Сейчас работают электриками, а в свободное время делают различные устройства. Больше всего гордятся роботизированной рукой. По их словам, протезом можно управлять сигналами мозга.
Дэвид и Мозес свои изобретения не продают, а демонстрируют в школах.
[Дэвид Гату, изобретатель]:
«Мы перерабатываем электронные отходы, делаем протезы рук и другие устройства. Сейчас это не может быть коммерчески жизнеспособным, поэтому мы избрали другое направление и помогаем детям. Мы учим их творчески мыслить».
Изобретатели посещают три школы в месяц. Сейчас общаются с детьми в Тогото. Рассказывают, из чего созданы их устройства и как работают. На лекции приходит даже заместитель директора школы.
[Питер Наяга, заместитель директора школы]:
«Эти изобретатели вдохновили наших школьников. Мы видим, что интерес к математике и английскому языку растёт даже у тех, кто раньше отставал по этим предметам».
Ученики уже мечтают о том, как будут изобретать гаджеты сами и улучшать жизнь людей. А изобретателей тем временем ждут в других школах.
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