Кенийские изобретатели Мозес Киуна и Дэвид Гату совершают обычный обход свалок в пригороде Найроби. Здесь золотая..

Два кенийца делают гаджеты из отходов и вдохновляют детей стать инженерами

Кенийские изобретатели Мозес Киуна и Дэвид Гату совершают обычный обход свалок в пригороде Найроби. Здесь золотая жила ценных для них ресурсов – электронных отходов. Из них изобретатели создают гаджеты.

Оба кенийца когда-то бросили школу. Сейчас работают электриками, а в свободное время делают различные устройства. Больше всего гордятся роботизированной рукой. По их словам, протезом можно управлять сигналами мозга.

Дэвид и Мозес свои изобретения не продают, а демонстрируют в школах.

[Дэвид Гату, изобретатель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Изобретатели посещают три школы в месяц. Сейчас общаются с детьми в Тогото. Рассказывают, из чего созданы их устройства и как работают. На лекции приходит даже заместитель директора школы.

[Питер Наяга, заместитель директора школы]:

«Эти изобретатели вдохновили наших школьников. Мы видим, что интерес к математике и английскому языку растёт даже у тех, кто раньше отставал по этим предметам».

Ученики уже мечтают о том, как будут изобретать гаджеты сами и улучшать жизнь людей. А изобретателей тем временем ждут в других школах.

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