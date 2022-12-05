Зимбабвийцы занимаются спортом на кладбище

Раннее утро на кладбище в пригороде Хараре, а тишину уже нарушают музыка и команды тренера. Здесь..

Раннее утро на кладбище в пригороде Хараре, а тишину уже нарушают музыка и команды тренера. Здесь проходит занятие фитнесом. Место может показаться странным, но эти зимбабвийцы живут в посёлке, где нет спортзалов.

[Тихаона Мачека, тренер]:

«Если тренироваться дома, то шум может помешать соседям. Поэтому мы решили заниматься здесь. Многие нам говорили, что на кладбище достаточно места, и там тишина».

Во время пандемии в Зимбабве, как и в большинстве других стран, вводили локдаун. Люди, чтобы не сидеть без дела, стали заниматься фитнесом. У многих это уже вошло в привычку, а кто-то задумался о спорте недавно.

[Агенес Чигунде, жительница Уоррен-Парка]:

«Я поняла, что полнею. У меня появился лишний вес. Это даже можно назвать ожирением. Я решила что-то с этим сделать. Мне надо сжечь калории и вернуться в нормальное состояние».

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На тренировки приходят и мужчины, и женщины разных возрастов, но только те, кого не смущает близость могил.

[Лесли Мадебуко, житель Уоррен-Парка]:

«Я не вижу ничего плохого в том, чтобы приходить сюда. Наши сельские жители всегда суеверны, но мы не боимся».

Совместные тренировки помогают зимбабвийцам поддерживать хорошую физическую форму, а также дают возможность пообщаться.

Обычно занятия заканчиваются ещё до того, как на кладбище приходят первые посетители.

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