В Мехико нашли кладбище раннего колониального периода

Кладбище возрастом минимум 400 лет нашли во время строительства павильона в парке Чапультепек в Мехико. Там..

Кладбище возрастом минимум 400 лет нашли во время строительства павильона в парке Чапультепек в Мехико. Там обнаружили останки 28 человеческих тел. Они принадлежали как испанцам, так и коренным жителям. На это указывает способ захоронения.

[Мария де Лурдес Лопес Камачо, археолог]:

«Использованы два способа погребения: христианский и захоронение в позе эмбриона, на боку».

В могилах, отличных от христианских, также нашли изделия из обсидиана и керамики. Это тоже указывает на то, что там похоронены индейцы.

Все эти люди умерли примерно в одно время. Учёные считают, что причиной могла стать эпидемия. Также, по их мнению, в этих местах, возможно, было индейское поселение.

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[Мария де Лурдес Лопес Камачо, археолог]:

«Индейцев могли использовать как рабочую силу на близлежащих мельницах, которые построили испанцы».

Археологи говорят, что умершие страдали от инфекций и болезней, связанных с нехваткой витаминов. Исследование пока продолжается.

Чапультепек – самый большой городской парк в Америке. Его площадь – 700 гектаров. Во времена ацтеков здесь была загородная резиденция правителя. При испанцах в этих местах построили дворец вице-короля.

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