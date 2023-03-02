Как деревушка в Грузии стала международным центром горнолыжного спорта

Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани всегда был местной достопримечательностью. В эту маленькую деревню на Триалетском хребте, известную..

Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани всегда был местной достопримечательностью.

В эту маленькую деревню на Триалетском хребте, известную своей живописной природой и склонами, любители зимнего отдыха стекаются десятилетиями.

В 1935 году здесь открыли первую лыжную школу. А с 1991-го Федерация лыжного спорта Грузии начала развивать курорт, чтобы сделать его известным.

Бакуриани находится на высоте 1700 метров над уровнем моря. Его склоны теперь превратились в мировую спортивную площадку, ведь здесь впервые для страны проходит чемпионат мира по фристайлу и сноуборду.

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[Дин Госпер, глава Ski & Snowboard Australia]:

«Грузия показывает, что у неё есть замечательная инфраструктура для катания на лыжах и сноуборде. У неё также теперь есть возможность проводить фантастические мероприятия для спортсменов».

Когда-то любители лыжного спорта добирались до местных вершин пешком. Сегодня в Бакуриани работают подъёмники и 23 различных горнолыжных трассы.

Туристов привлекают самые разные гостиницы и базы отдыха, а также сосновые леса и уникальный климат.

Большой прорыв произошел в 2018 году, когда Бакуриани получил права на проведение чемпионата мира по фристайлу от Международной федерации лыжного спорта.

[Патрик Ланг, вице-президент Федерации лыжного спорта Грузии]:

«Здесь столько вакансий. Можно быть инструктором по горным лыжам, оператором на подъемниках, работать в отеле. С зимним спортом есть отличный способ увеличить количество рабочих мест в горах».

Правительство Грузии также увидело в этом прекрасную возможность популяризировать зимние виды спорта в Грузии и привлечь больше туристов.

[Мариам Квривишвили, замминистра экономики Грузии]:

«Мы инвестировали более 270 миллионов долларов в горнолыжную инфраструктуру, построили два новых водохранилища, 34 километра систем искусственного оснежения, три горнолыжных подъёмника и 11 новых лыжных трасс».

Чемпионат по фристайлу в Бакуриани продлится до 5 марта.

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