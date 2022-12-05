Мир готовится к Рождеству: зажгли праздничные ели

Иерусалим уже готов к Рождеству. Зимние праздники в священном городе начались с установки рождественских декораций у..

[Фади Суидан, глава Ассоциации в Иерусалиме]:

«К нам приходят иностранцы, местные жители, приезжают представители трёх религий. Это уникальное место».

Иерусалим уже готов к Рождеству. Зимние праздники в священном городе начались с установки рождественских декораций у исторического здания «Ассоциации молодых христиан».

Вифлеем зажёг гигантскую рождественскую елку возле городской церкви Рождества Христова. Палестинский город считается местом рождения Иисуса. Посетителей здесь всё ещё не так много, как до пандемии. Так, в 2019 году город посетило около 3,5 миллионов гостей.

[туристка]:

«Я была в замешательстве от того, сколько здесь национальностей со всего мира. Но когда христиане, особенно католики, приезжают и лично соприкасаются с этим местом, то на душе у них становится очень тепло».

В Ватикане установили огромную рождественскую ель и традиционный вертеп. Дерево привезли из Италии. Его украшают декорации, созданные работниками центра по уходу за престарелыми, школьниками и пациентами детской больницы. Ель и вертеп будут стоять на площади Святого Петра до 8 января.

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В поместье короля Карла III в Виндзоре тоже царит дух Рождества. Тут установили ель Нордмана высотой более шести метров. Она украшает Георгиевский зал – один из самых больших в Виндзорском замке.

Между тем, в Белом доме в США темой праздничного оформления стала Декларация независимости. Пряничный Белый дом включает в себя точную копию зала в Филадельфии, где была подписана Декларация.

[Джилл Байден, первая леди США]:

«Мы можем отмечать разные праздники, петь разные песни или произносить разные молитвы, но наши общие американские ценности сохраняются из года в год».

В Афинах напротив здания парламента зажгли 21-метровую ель. Её украшают 40 000 светодиодных лампочек. В этом году город также украсили рождественскими огнями общей протяжённостью в 120 километров. Всё освещение – энергосберегающее.Так Афинам не придётся экономить на праздниках из-за энергетического кризиса.

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