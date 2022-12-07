В Австралии начали строить крупнейший в мире радиотелескоп

Вот такие похожие на ёлки антенны одна за другой вырастают в Западной Австралии. Здесь началось строительство..

Вот такие похожие на ёлки антенны одна за другой вырастают в Западной Австралии. Здесь началось строительство самого большого в мире радиотелескопа. Это совместный проект 16 стран.

Всего в Австралии установят 131 тысячу антенн. У нового радиотелескопа чувствительность будет в 50 раз выше, чем у любого существующего сейчас.

[Сара Пир, руководитель проекта SKA-Low]:

«Это позволит нам оглянуться назад на историю Вселенной и увидеть её первые звёзды и галактики».

Ещё одну часть радиотелескопа построят в ЮАР. Там установят 197 тарелок.

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Первые научные данные начнут поступать в 2024 году. Исследователи надеются узнать, какой была Вселенная через несколько миллионов лет после Большого взрыва, когда начли формироваться звёзды и галактики.

На строительство радиотелескопа выделили полтора миллиарда долларов. Его штаб-квартира будет находиться в обсерватории «Джодрелл-Бэнк» в Великобритании.

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