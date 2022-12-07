ЕС привержен вступлению в блок Западных Балкан

ЕС призвал ускорить процесс вступления Западных Балкан в блок. Об этом чиновники заявили на саммите в..
Дата загрузки: 2022-12-07
ЕС призвал ускорить процесс вступления Западных Балкан в блок. Об этом чиновники заявили на саммите в Албании.
[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:
«Сегодняшняя встреча и декларация очень важны, поскольку содержат конкретные обязательства и дополнительные шаги на пути к интеграции».
Операторы связи в ЕС согласились снизить плату за роуминг на Западных Балканах с октября 2023 года. Кроме того Брюссель пообещал выделить один миллиард евро в виде грантов на энергию.
Председатель Евросовета Шарль Мишель выразил надежду на то, что на саммите ЕС 15-16 декабря будет получен «положительный сигнал» о заявке Боснии на получение статуса кандидата в члены ЕС.
На предыдущем саммите в июне балканские лидеры раскритиковали ЕС за отсутствие прогресса в переговорах о вступлении.
[Эди Рама, премьер-министр Албании]:
«Мы пережили сложности, разочарования и страдания. Но мы всегда продолжали верить… Этот шаг пока не окончательный на пути в Евросоюз, однако он стал поворотным».
Среди 27 государств-членов пока распространено нежелание дальнейшего расширения ЕС. Однако в последнее время они стали активнее укреплять отношения с шестью балканскими странами: Албанией, Боснией, Косово, Черногорией, Северной Македонией и Сербией.
Перед саммитом президент Косова сказала, что по-прежнему привержена ценностям ЕС. А премьер-министр Бельгии намекнул, что путь к присоединению для региона будет долгим.
[Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии]:
«Мы знаем, что есть прогресс, мы знаем, что есть стремление ускорить этот прогресс. И это написано в важных итоговых документах. Однако короткого пути нет».
При этом члены ЕС пока выражают разные мнения в связи с заявкой Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне.
[Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов]:
«Мы не говорим Болгарии «нет», мы говорим ей «пока нет». Я надеюсь, что в следующем году будет прогресс».
[Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии]:
«Совершенно несправедливо, что Болгария ещё не принята в Шенген. Вы должны быть там. Мы вас ждём».
Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что сейчас ЕС тщательно расследует, выполнили ли Болгария, Румыния и Хорватия все условия для вступления в безвизовую зону.
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