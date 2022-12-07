ЕС привержен вступлению в блок Западных Балкан

ЕС призвал ускорить процесс вступления Западных Балкан в блок. Об этом чиновники заявили на саммите в..

ЕС призвал ускорить процесс вступления Западных Балкан в блок. Об этом чиновники заявили на саммите в Албании.

[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:

«Сегодняшняя встреча и декларация очень важны, поскольку содержат конкретные обязательства и дополнительные шаги на пути к интеграции».

Операторы связи в ЕС согласились снизить плату за роуминг на Западных Балканах с октября 2023 года. Кроме того Брюссель пообещал выделить один миллиард евро в виде грантов на энергию.

Председатель Евросовета Шарль Мишель выразил надежду на то, что на саммите ЕС 15-16 декабря будет получен «положительный сигнал» о заявке Боснии на получение статуса кандидата в члены ЕС.

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На предыдущем саммите в июне балканские лидеры раскритиковали ЕС за отсутствие прогресса в переговорах о вступлении.

[Эди Рама, премьер-министр Албании]:

«Мы пережили сложности, разочарования и страдания. Но мы всегда продолжали верить… Этот шаг пока не окончательный на пути в Евросоюз, однако он стал поворотным».

Среди 27 государств-членов пока распространено нежелание дальнейшего расширения ЕС. Однако в последнее время они стали активнее укреплять отношения с шестью балканскими странами: Албанией, Боснией, Косово, Черногорией, Северной Македонией и Сербией.

Перед саммитом президент Косова сказала, что по-прежнему привержена ценностям ЕС. А премьер-министр Бельгии намекнул, что путь к присоединению для региона будет долгим.

[Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии]:

«Мы знаем, что есть прогресс, мы знаем, что есть стремление ускорить этот прогресс. И это написано в важных итоговых документах. Однако короткого пути нет».

При этом члены ЕС пока выражают разные мнения в связи с заявкой Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне.

[Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов]:

«Мы не говорим Болгарии «нет», мы говорим ей «пока нет». Я надеюсь, что в следующем году будет прогресс». [Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии]:

«Совершенно несправедливо, что Болгария ещё не принята в Шенген. Вы должны быть там. Мы вас ждём».

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что сейчас ЕС тщательно расследует, выполнили ли Болгария, Румыния и Хорватия все условия для вступления в безвизовую зону.

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