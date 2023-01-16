fb pixel
Телеканал NTD

Крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов нашли в Швеции

Крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов нашли в Швеции

В Швеции нашли самое крупное в Европе месторождение редкоземельных металлов. Его в районе Кируны обнаружила государственная..

Дата загрузки: 2023-01-16

Крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов нашли в Швеции
В Швеции нашли самое крупное в Европе месторождение редкоземельных металлов. Его в районе Кируны обнаружила государственная горнодобывающая компания LKAB. По её оценкам, запасы составляют более миллиона тонн оксидов редкоземельных металлов.

[Ян Мострём, глава компании LKAB]:
«Это, безусловно, крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в Европе, абсолютно необходимое для нашего перехода от двигателей внутреннего сгорания к электрическим двигателям».

Редкоземельные металлы используют в производстве ветряных турбин и электромобилей. В Европе они становятся дефицитом, поскольку всё больше стран переходят на зелёную энергию.

Сегодня в ЕС такие металлы вообще не добывают, а импортируют. По оценкам Еврокомиссии, спрос на них в блоке к 2030 году вырастет в пять раз.

[Ян Мострём, глава компании LKAB]:

«Стоимость одного-двух килограммов этих металлов в электрическом двигателе не так уж высока. Но если у вас их нет, то у вас нет и всего остального. Это месторождение позволит начать внутреннюю добычу этих материалов в ЕС».

В ближайшие месяцы компания подаст заявку, чтобы получить лицензию на разработку месторождения. При этом специалисты отмечают, что начать добычу и поставку сырья на внутренний рынок смогут не раньше, чем через 10-15 лет.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...